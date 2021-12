Rota do Chocolate fortalece Turismo Rutal

O Turismo Rural vem se constituindo em uma alternativa para a economia do Sul do Estado, ao lado da produção de chocolate. Para consolidar o setor na região, o governo do Estado está implantado a Rota do Chocolate, o primeiro roteiro turístico temático da Bahia, que abrange os municípios de Ilhéus e Uruçuca e a Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-Itabuna).

No roteiro, os turistas conhecerão a cultura do cacau e a produção do chocolate por meio de visitas a fazendas de cacau com acervo histórico-arquitetônico, rios, cachoeiras e áreas de preservação ambiental, segundo informação da assessoria de Comunicação do governo estadual.

Indicada pelao Instituto Brasileiro de Turismo - Embratur como um dos melhores produtos do segmento turístico no país, a Fazenda Yrerê, localizada ás margens da rodovia Ilhéus-Itabuna, atrai cerca de 2.500 turistas por ano,. Eles visitam áreas de produção de cacau, do cultivo à colheita, e também degustam o chocolate produzido no local, além de outros produtos regionais, como doces e artesanatos.

Chocolat Bahia

A valorização do cacau como um produto vital para a economia regional e a produção de chocolate ganharam visibilidade e impulso com a criação do Festival Internacional do Cacau e do Chocolate, o Chocolat Bahia, que tem o apoio do Governo do Estado e chega à sua décima edição, que começa nesta quarta-feira (18) e prossegue até domingo (22). Em 2017, os organizadores do evento contabilizaram 80 expositores e 40 marcas de chocolate, com cerca de 60 mil visitantes e R$ 10 milhões em negócios, números que devem ser superados este ano.

