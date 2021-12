Revitalização de pontos turísticos de Porto Seguro é pauta de encontro

Ações para a revitalização de pontos turísticos de Porto Seguro, como a revitalização da Passarela do Descobrimento e do centro histórico do município, foram discutidas em reunião entre o secretário estadual do Turismo, Fausto Franco e a prefeita Cláudia Oliveira, na sede da Secretaria do Turismo da Bahia (SETUR), em Salvador.

A melhoria de parte da estrutura da Passarela do Descobrimento, conhecida como Passarela do Álcool, reduto boêmio de Porto Seguro, faz parte de um projeto de revitalização da prefeitura, que inclui, ainda, reformas na Cidade Histórica, onde se concentram alguns dos equipamentos mais emblemáticos do episódio do Descobrimento do Brasil e um casario colorido, de estilo colonial.

A reforma do piso e o ordenamento das barraquinhas da Passarela do Descobrimento, de acordo com a prefeita Cláudia Oliveira, são obras prioritárias. “Estamos estudando uma forma de melhorar o piso e de padronizar as barraquinhas”, afirmou a gestora, que sugeriu uma parceria com a SETUR para realizar reformas na Cidade Histórica. O secretário da pasta respondeu à solicitação: “Porto Seguro é um dos maiores destinos da Bahia e do Brasil. Temos todo o interesse em contribuir para fortalecer, cada vez mais, a atividade turística na região”.

Festival do Descobrimento

Entre os dias 20 e 22 de abril acontece o Festival do Descobrimento, evento comemorativo do episódio da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Na programação, shows de grandes nomes da música brasileira, missa, oficinas e atividades para crianças, no Centro Histórico.

