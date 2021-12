Réveillon do Uíki reúne grandes atrações em Arraial d´Ajuda

O Sundance Festival promove o Réveillon do Uíki, na praia do Parracho, em Arraial d´Ajuda (Porto Seguro), nos dias 29 e 31/12. Durante o evento, informam os organizadores, grandes nomes da música eletrônica passarão pelos palcos montados nas areias do Uiki, uma vila rústica onde será realizada a festa. Iluminação especial, quiosques, tendas, restaurante com diversas opções gastronômicas, banheiros e estacionamento compõem a infraestrutura do espaço

Entre os destaques do dia 29, está Lukas Ruiz Hespanhol, mais conhecido como Vintage Culture, que teve uma rápida ascensão na house music, viralizou na internet, ganhou play list e entrou para o "Global Viral" do Spotify. Ainda no dia 29, Dubdogz, Dashdot, Victor Lou e #salla prometem iluminar os palcos e sacudir a galera à beira mar, segundo os organizadores.

Já no dia 31 a festa segue até as 8h, com open bar Premium, regada a vodka importada, uísque 12 anos, beefeater gin, cerveja Corona, água, refrigerante e sucos. No palco principal, o show fica por conta de Cat Dealers, além de KVSH, Evokings e JP Musiclive. Para marcar a magia da virada do ano está programado um espetáculo pirotécnico. Mais informações pelo Sympla. endereço https://www.sympla.com.br/sundance-festival---reveillon-arraial-dajuda__303155

adblock ativo