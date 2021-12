Réveillon do Arraial d'Ajuda terá mais de dez atrações musicais

O alemão Robin Schulz será uma das grandes atrações musicais da sexta edição do Réveillon Sundance Festival, na praia do Uíki Parracho, situada na rústica e elegante Arraial d´Ajuda, que acontecerá entre os dias 29, 30 e 31/12. Pelos palcos à beira mar passarão mais de dez atrações de peso da música eletrônica, incluindo ainda Bruno Martini, Chemical Surf, Cat Dealers, Gabriel Boni, Groove Delight, KVSH, Zerb, Raul Mendes, Shapeless e LOthief. Na noite da virada haverá espetáculo pirotécnico e Open Bar Premium, regado a vodka Absolut, cerveja, cítricos e água. Ingressos e passaportes para os três dias podem ser adquiridos através do site Verão Uíki .

