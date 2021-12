Requalificação do semi-anel rodoviário de Itabuna possui 96% das obras concluídas

A restauração de 7,2 quilômetros do Semi-Anel Rodoviário de Itabuna, que liga a BR-101 até a BR-415, está com 96% das obras concluídas. O objetivo é melhorar a mobilidade urbana e desafogar parte no tráfego. As obras estão sendo executadas pela Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra), com investimento total de R$ 10 milhões.

O trecho, além de interligar duas das principais rodovias federais no Estado, também atende a moradores de bairros dos mais populosos de Itabuna, como Califórnia, Nova Califórnia e Fátima, além de grandes conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, como Jardim América e Pedro Fontes I e II.

Os benefícios atingirão outras cidades como Ilhéus, Itacaré, Canavieiras, Itajuípe, Ubaitaba, Ipiaú, Coaraci. Pessoas oriundas de Vitória da Conquista e Itapetinga, em direção ao litoral sul, também usufruirão da obra.

