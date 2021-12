Região de Itabuna recebe o Rastreamento do câncer de mama

O Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, programa itinerante da Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), chega a região de Itabuna nesta segunda-feira (11) para o atendimento da população feminina de 22 municípios. Inicialmente, as mulheres de 50 a 69 anos dos municípios de Ubatã, Itabuna, Buerarema e Barro Preto poderão realizar mamografia, exame que detecta precocemente casos de câncer de mama. Os procedimentos serão feitos das 7 às 18h e, para serem atendidas, as pacientes deve levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e um comprovante de endereço.

Em Ubatã, a unidade móvel do programa ficará estacionada na Praça do Fórum, no período de 11 a 26 de junho. Em Itabuna, a equipe ficará no Centro de Cultura Adonias Filho, na Praça José Almeida Alcântara, de 11 a 29 de junho. Em Buerarema, a Praça Domingos Cabral será o local de estacionamento da unidade móvel e, ali ficará de 11 a 21 de junho. Já em Barro Preto, de 11 a 13 de junho, a unidade móvel estará estacionada na Praça Antônio Osório Batista, no centro da cidade. De acordo com a SESAB, serão atendidas 5.609 mulheres na ação.

Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia. Este programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

A diretora de Programas Estratégicos da SESAB (DIPRO), Jucélia Nascimento, fala da importância das mulheres realizarem esse exame. “Sabemos que o câncer de mama, para que seja detectado precocemente, é preciso que a mulher realize a mamografia e, com isso, se positivo for o resultado, ela poderá ter todo o tratamento necessário para a sua recuperação”, explicou.

