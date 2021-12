Reestruturação da Saúde em Ilhéus implicará em investimento de mais de R$ 15 milhões

A Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) investirá mais de R$ 15 milhões na reestruturação da Saúde no município de Ilhéus. O anúncio, feito pelo secretário Fábio Vilas-Boas, durante um encontro com deputados, vereadores e representantes do Conselho de Saúde de Ilhéus, significa, segundo ele, a reforma do Hospital Regional Luiz Viana Filho (HRLVF), que terá seu perfil alterado para uma unidade materno-infantil, bem como na contratação de leitos de retaguarda e serviços de urgência pediátrica. Além disso, o apoio financeiro se estenderá, conforme o gestor, para a conclusão de quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS). Também serão cedidos mais de 200 servidores para fortalecer a rede municipal de saúde.

O secretário Fábio Vilas-Boas falou sobre a valorização da Saúde na atual administração estadual. “O governador Rui Costa sempre colocou a Saúde como prioridade da sua gestão e, nesse sentido, tem contribuído com a ampliação e o fortalecimento da rede em todo o Estado. Além da recente inauguração do Hospital Regional Costa do Cacau (HRCC), aplicaremos mais de R$ 15 milhões em ações no município. Uma boa notícia é que a unidade de Pronto Atendimento no bairro da Conquista, que fica a cerca de 500 metros do HRLVF, fará atendimento clínico e cirúrgico de urgência e emergência de adultos”, declarou, completando que, após a reforma, o HRLVF será uma maternidade de referência de alto risco que contará com UTI neonatal e pediátrica, além de um moderno centro cirúrgico e obstétrico.

Ainda segundo o gestor, no que se refere aos investimentos recentes na Saúde, o HRCC vem se destacando como unidade de referência para 67 municípios. “Desde a sua abertura em novembro de 2017, diversos procedimentos de alta complexidade como cirurgias ortopédicas e cateterismo cardíaco passaram a ser realizados”, pontuou.

