Rastreamento do câncer de mama em Igrapiúna começa nesta segunda

Cerca de 538 mulheres, na faixa etária de 50 a 69 anos, do município de Igrapiúna, na região de Valença, estão aptas a realizar mamografia, exame que detecta precocemente o câncer de mama. Para isto, no período de 30/10 a 3/11, a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB) estará presente no município com a ação itinerante do Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama.

Para serem atendidas, as candidatas à realização do exame devem levar um documento de identidade, o Cartão do SUS e o comprovante de residência. O exame é realizado em uma unidade móvel, que estará estacionada na Praça Marco Zero, no centro da cidade, ao lado da delegacia. O atendimento será feito das 7h às 18h. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em Oncologia. Este programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

adblock ativo