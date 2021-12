Rastreamento do câncer de mama chega a Taperoá nesta segunda-feira

Mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos do município de Taperoá, poderão realizar, gratuitamente, o exame de mamografia através do programa Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama. A meta estimada pela Secretaria da Saúde da Bahia (SESAB) é atender 919 mulheres até terça-feira, (21). O programa é uma ferramenta de acesso da mulher às ações de prevenção, diagnostico e tratamento do câncer de mama.

Para esse atendimento, a unidade móvel, equipada com o mamógrafo, ficará estacionada na Avenida Beira Mar. Para ser atendida, a paciente deverá levar documento de identidade, Cartão do SUS e comprovante de residência. O atendimento terá início às 7h e prossegue até as 18h. Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico, será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia.

adblock ativo