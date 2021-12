Quase 30 pássaros silvestres são resgatados em situação de maus tratos no sul da Bahia

Foram resgatados, na manhã desta terça-feira, 7, 29 pássaros silvestres em situação de maus tratos, na BR-101, em trecho do município de Camacan. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes federais encontraram no interior de um veículo 5 aves da espécie conhecida como papa-capim.

O homem informou não possuir autorização do órgão ambiental para a posse dos animais. Já por volta das 13h30, os policiais fiscalizaram um ônibus de transporte interestadual, que seguia do Rio de Janeiro com destino a Maceió (AL), quando flagraram 3 gaiolas contendo 24 pássaros, sendo eles 11 canários e 13 papa-capins.

As aves estavam em duas bagagens de mão, pertencentes a um homem de 34 anos, que também não possuía autorização para posse ou transporte dos animais. Os responsáveis responderão na Justiça por crime contra o meio ambiente.

Os pássaros foram encaminhados aos cuidados do órgão ambiental local, onde passarão por um processo de reabilitação para voltarem à liberdade.

adblock ativo