Projetos de piscicultura recebem um novo incentivo

Produtores rurais de Gongogi e de Nova Ibiá serão beneficiados com 160 mil alevinos (peixes jovens) de tambaquis e tambacus, a partir das 8h desta sexta-feira (9). Representantes da prefeitura de Gongogi receberão 50 mil peixes doados pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura da Bahia, na Estação de Piscicultura de Jequié, localizada na Estrada da Barragem de Pedras, às 8h. Já os 110 mil alevinos de Nova Ibiá serão entregues aos representantes da Secretaria de Agricultura do município, na Estação de Piscicultura Pedra do Cavalo, localizada na Rodovia 101, em Cachoeira.

Antes da distribuição dos peixes, 103 produtores pré-selecionados pela gestão municipal participarão de um curso básico de piscicultura, no auditório da Câmara dos Vereadores. "Os peixes estarão prontos para a despesca (retirada das aguadas e comercialização ou consumo) em um prazo de seis a oito meses, quando deverão estar pesando, em média, 900 gramas", destaca o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior.

