Projeto leva noções de primeiros socorros a alunos do Ensino Fundamental em Teixeira de Freitas

O projeto de extensão Samuzinho está capacitando estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) para transmitir noções de primeiros socorros aos alunos do Ensino Fundamental em Teixeira de Freitas. Desenvolvida em parceria entre o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Saúde (NEPS) da UFSB e o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no município, a iniciativa vem sendo trabalhada com 40 estudantes da Escola Municpal Amigos da Natureza desde março deste ano, de forma divertida e simples, através de diversas ações.

A ação conta com a participação dos alunos do curso de Bacharelado Interdisciplinar em Saúde (BIS) e de Área Básica de Ingresso (ABI) e de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estes os responsáveis pela capacitação. A coordenadora do projeto na UFSB, professora Grasiely Faccin Borges, ressalta que, para os estudantes universitários, o projeto é uma oportunidade de eles conhecerem o funcionamento da SAMU. “Com isso, eles obtêm formação em Primeiros Socorros e Educação em Saúde, além de aprenderem e exercitarem o planejamento e a aplicação de atividades lúdicas com crianças do Ensino Fundamental”, afirma, completando que, em 2018, a previsão é de expandir a atuação para mais colégios da rede municipal.

Durante as atividades, os alunos do Ensino Básico passam a conhecer o trabalho da SAMU e aprendem a respeitá-lo, bem como a refletir sobre a importância da vida e os movimentos de solidariedade e qual a comunicação adequada para a solicitação de ajuda ao serviço. “A formação em Primeiros Socorros desenvolve respeito, cidadania, empatia, senso de ajudar ao próximo, assim como o aprendizado das crianças ajuda a levar conhecimento a seus familiares e amigos”, ressalta a coordenadora.

ATIVIDADES - O projeto Samuzinho oferece atividades semanais, entre as quais o curso de formação em Primeiros Socorros para os estudantes da UFSB; visita da ambulância na Escola Amigos da Natureza ; discussão com os alunos da unidade escolar sobre temas introdução aos Primeiros Socorros, desmaio, corpo estranho, feridas (curativos), transporte de acidentados, fraturas e imobilização, convulsão, choque elétrico, queimaduras, intoxicação exógena, prevenção de incêndio e engasgo. Ao longo do ano, a ação realizou, também, a 1ª Corrida Pela Vida do SAMU; o Desfile Cívico de 7 de Setembro; a visita do Corpo de Bombeiros na escola e visita ao SAMU.

adblock ativo