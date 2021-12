Projeto Escolas Culturais é lançado em Teixeira de Freitas

A comunidade escolar da região de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia, agora conta com o projeto Escolas Culturais, lançado pelo governador Rui Costa no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP), na sexta-feira (17). A iniciativa já está em andamento em Itabuna, Juazeiro, Gandu, Bom Jesus da Lapa, Itaberaba, Feira de Santana e agora está sediada também em Teixeira de Freitas. Nesta primeira etapa de implantação, 85 escolas que já têm vocação para as atividades culturais estão se tornando polos de cultura e vão atender não apenas a comunidade escolar, mas estarão abertas para a população.

A música “O que é o que é”, de Gonzaguinha, na voz da pequena Maísa, de 6 anos, acompanhada pelos jovens músicos da Orquestra Neojibá, encantou a plateia. “Quero começar saudando essa flor que é a Maísa e me segurar para não chorar mais aqui. Maísa demonstrou a capacidade dessa meninada tão jovem de expor sua arte, expor sua alma. A Bahia é singular, não tem outro Estado brasileiro onde a cultura pulse tão forte. É por isso que precisamos abrir estes espaços. Este é o início de um grande trabalho, de um grande projeto”.

Rui afirmou que a ideia é construir um espaço de cultura aberto para a sociedade, não apenas para os estudantes. “Desde o dia em que eu assumi, decidi que em toda viagem eu visitaria uma escola, porque educação é prioridade e eu preciso, para tomar decisões, conhecer os lugares onde a educação acontece. E a educação acontece dentro da escola. Eu já visitei mais de 250 escolas nesses dois anos e dez meses e tive a oportunidade de aprender quantas coisas estavam sendo feitas, em relação à cultura. A maioria dos 417 municípios baianos não tem uma sala de cinema. Eu vi escolas onde os diretores transformaram os auditórios em uma sala de cinema aberta para a cidade. A partir daí, criamos esse conceito de escolas culturais, que estamos materializando inicialmente, em 85 escolas”, afirmou o governador

Para o secretário da Educação, Walter Pinheiro, sem cultura é impossível de se fazer a educação. “A identidade cultural, a raiz de cada canto, é o elemento com o qual a gente consegue se sintonizar com a população daquela região. A gente tem trabalhado com uma determinação do governador Rui Costa, que começou a ter uma outra visão para o papel da educação. É a escola rompendo os muros, fazendo justiça social, permitindo que a gente possa trabalhar com toda a forma de cultura. É um trabalho que a gente está fazendo em toda a Bahia”.

A estudante Verônica Gonçalves, 16 anos, de Posto da Mata, distrito do município de Nova Viçosa, fez uma apresentação de maculelê com os colegas durante o lançamento do projeto. “As escolas culturais são importantes porque nós fazemos parte da cultura e também fazemos a cultura. Nós ganhamos a oportunidade de estar aqui através da cultura, ficamos em primeiro lugar em um concurso de dança”.

União e diversidade

A iniciativa, desenvolvida através das Secretarias de Educação (SEC), de Cultura (SECULT) e de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SJDHDS), tem o objetivo de promover o protagonismo estudantil, além de reconhecer e requalificar a escola como um espaço de circulação e produção da diversidade cultural do Território de Identidade onde está inserida. A secretária da cultura, Arany Santana, disse que educação e cidadania andarão juntos com o projeto Escolas Culturais. “A Bahia tem 217 pontos de cultura em todos os territórios. Vamos todos juntos continuar construindo essa rede da diversidade cultural”.

O diretor do CETEPS Extremo Sul, em Teixeira de Freitas, Petrônio Bonfim, afirmou que a escola passa a estar de portas abertas para a comunidade. “Nossa escola agora vai atender a todas as outras escolas de Teixeira de Freitas. Um coordenador-geral vai fazer um calendário para que os projetos culturais de música, teatro, dança, aconteçam atendendo a toda a comunidade de Teixeira de Freitas. Através da Cultura a gente promove a cidadania e retira as pessoas de outros caminhos e desvios que são prejudiciais. Assim a escola cultural vai transformar pessoas em cidadãos”.

adblock ativo