Projeto Escolas Culturais é lançado em Ipiaú

O município de Ipiaú é a décima cidade a receber o projeto Escolas Culturais, que foi lançado nesta quinta-feira (7), no Complexo Integrado de Educação de Ipiaú (CEI), pelo governador Rui Costa. Com a proposta de promover o protagonismo estudantil, além de reconhecer e requalificar a escola como um espaço de circulação e produção da diversidade cultural do Território de Identidade onde está inserida. “A arte pode mudar a vida das pessoas e, nas escolas, em conjunto com as matérias tradicionais, potencializa o aprendizado dos estudantes. O Projeto Escolas Culturais tem esse objetivo: transformar a escola em um ambiente de criação e criatividade, com teatro, musica e cinema, não apenas para quem vive no ambiente escolar, mas para toda a comunidade”, afirmou Rui Costa.

O diretor da CEI de Ipiaú, Thompson Bacelar, ressaltou que, através da arte, os jovens ganham mais autoconfiança. “É uma oportunidade de aprendizado que vai além da sala de aula. São conhecimentos que eles levam para as suas casas e, sem dúvida, continuarão presentes em suas vidas por muitos e muitos anos. A arte tem um potencial infinito".

O Escolas Culturais, que integra o Programa Educar para Transformar, do Governo do Estado, é uma iniciativa conjunta das secretarias estaduais da Educação, de Cultura, de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social e da Casa Civil. Com o projeto, as unidades escolares passam a ter como foco o fortalecimento e a dinamização do ambiente escolar, visando potencializar os projetos estruturantes artístico-culturais que desenvolvem, além de fomentar atividades voltadas para o perfil da unidade. A ação está em atividade nas cidades de Itabuna, Juazeiro, Gandu, Bom Jesus da Lapa, Itaberaba, Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Guanambi e Seabra.

