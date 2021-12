Programa estimula a redução de emissão de gás carbônico

A Fundação Odebrecht e a Organização de Conservação da Terra (OCT) estão incentivando a participação de pessoas físicas e jurídicas no Programa Carbono Neutro Pratigi, por meio do qual é possível calcular o que se emitiu de gás carbônico em um ano e fazer a sua neutralização. A iniciativa consiste na mitigação dos danos ambientais ocasionados pelas emissões de carbono, a exemplo do aumento da temperatura, a partir do plantio de mudas na Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratigi, no Baixo Sul da Bahia, local onde a OCT concentra seus trabalhos desde que foi fundada, em 2001.

Essa Área de Proteção Ambiental é composta por 171 mil hectares com remanescentes florestais de grande valor conservacionista. Pela sua pluralidade de fauna e flora, trata-se de uma área estratégica para a conservação do Corredor Central da Mata Atlântica e considerada um hotspot - território de grande biodiversidade, porém ameaçado.

O diretor executivo da OCT, Joaquim Cardoso, considera que o esforço para a conservação ambiental precisa ser coletivo. Nesse sentido, ele lista motivos que incentivam a participação na campanha do Carbono Neutro Pratigi, como o estímulo a boas práticas ambientais e uma economia de baixo carbono. “Ao neutralizar nossas emissões, contribuímos para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas com a diminuição de gases de efeito estufa na atmosfera, conservamos nossa Mata Atlântica e ainda geramos trabalho e renda para agricultores familiares”, diz.

Os cinco passos para compensar as emissões de gás carbono, conforme o gestor da OCT, são: acessar o site da OCT e conhecer a calculadora eletrônica do programa Carbono Neutro Pratigi; fazer o cadastro e preencher todas as informações sobre consumo de energia, viagens, transporte, etc.; descobrir qual foi a sua emissão em um ano e o que isso corresponde em total de árvores; escolher quanto quer neutralizar: 100%, 75%, 50% ou 25% das suas emissões e emitir um boleto via PagSeguro; e, com a contribuição, árvores serão plantadas no Baixo Sul da Bahia e a pessoa receberá um certificado de participação com informações sobre a área de plantio e o agricultor beneficiado.

