Programa contribui para a redução no índice de desigualdades no Baixo Sul da Bahia, diz estudo

"Transformação. Essa é a palavra que define o PDCIS na minha vida. O programa trouxe mudanças significativas no âmbito social, ambiental, econômico e, sobretudo, uma valorização pessoal, uma vez que passamos a ser referência na nossa comunidade. O modelo de educação proposto pela Casa Agrícola Familiar, voltado para o trabalho no campo, possibilitou uma transformação na minha vida e, então, percebi que o que eu sabia fazer de melhor era mexer com a terra. O conhecimento e a oportunidade para crescer e viver dignamente no campo estavam ali. Antes, não via perspectiva de vida, a não ser 'vendendo diária' para os fazendeiros da região. Hoje, a realidade é diferente: além de me formar como um técnico, a escola me ajudou a definir metas, planejamento de vida e carreira e me direcionou a ser quem hoje sou: não apenas um técnico, mas um empreendedor que cuida da sua terra de forma empresarial", afirmou Benivaldo dos Santos, 30 anos, que junto com Jailton Ribeiro e mais cinco colegas adquiriram uma propriedade de 140 hectares, a qual chamam de Condomínio Eliane Oliveira, onde produzem, principalmente, banana, aipim, abacaxi e mandioca.

"O PDCIS impactou na minha vida de forma muito positiva. O sonho de nós jovens - que passamos pela Casa Familiar Rural - é permanecer nas nossas comunidades. Antigamente, havia muito êxodo rural e os jovens vinham se aventurar na cidade grande, que às vezes dava certo, outras não, então, com o programa, adquirimos prática e conhecimento técnico para buscar a nossa sobrevivência na agricultura e, a partir de novas tecnologias, consigamos viver com dignidade na zona rural", destacou Jaiton Ribeiro, 28 anos, que produz banana e mandioca, mas que está abrindo o leque de produção, devido ao fator climático, para outras culturas, incluindo gengibre e inhame branco. "Estamos muito entusiasmados com a inserção dessa nova cultura, pois é uma nova linha de produção para que possamos nos sustentar e nos manter no campo, diante da seca que está prevista, uma vez que o cultivo da banana exige muita água", frisou ele.

Os relatos dos empreendedores e técnicos em Agropecuária egressos da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves (CFR-PNT), Benivaldo e Jailton, durante a apresentação dos resultados da “Avaliação de Impactos do PDCIS”, nesta quinta-feira (19), na sede da Odebrecht, em Salvador, demonstram como o Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCIS) tem contribuído para transformar as condições de vida de agricultores na região do Baixo Sul da Bahia.

Benivaldo dos Santos e Jailton Ribeiro são técnicos em Agropecuária egressos da Casa Familiar Rural de Presidente Tancredo Neves

Idealizado em 2003 pela Fundação Odebrecht, o PDCIS engloba a Organização de Conservação da Terra (OCT), a Casa Familiar Agroflorestal (CFAF), a Casa Familiar Rural de Igrapiúna (CFR-I), a CFR-PNT e a Cooperativa de Produtores Rurais de Presidente Tancredo Neves (COOPATAN), que, juntas, buscam o desenvolvimento territorial sustentável da região por meio da educação de qualidade, inclusão socioprodutiva e conservação ambiental, com foco no jovem agricultor e a sua família.

Em 2018, o programa foi submetido, de forma inédita, a um estudo intitulado "Avaliação de Impactos do PDCIS", realizado pela consultoria JS Brasil com famílias das cidades de Piraí do Norte, Nilo Peçanha , Ibirapitanga, Presidente Tancredo Neves, Camamu, Taperoá, Igrapiúna, Ituberá e Valença, que permitiu comprovar a geração de transformações econômicas, sociais e ambientais para os beneficiários. “Avaliar impactos é, hoje, quase que uma condição indispensável no contexto contemporâneo de transparência e olhar atento da sociedade, principalmente quando se refere a atuação no terceiro setor. É, ainda, uma etapa que gera conhecimento sobre a ação que se realiza, disponibiliza informações para verificar se o caminho escolhido é efetivo e permite ajustes e correção de rotas, se assim for necessário”, explica Fabio Wanderley, superintendente da Fundação Odebrecht.

Números

De acordo com a avaliação, que tratou dos impactos econômicos, sociais e ambientais do PDCIS, o programa gera riqueza para as comunidades. No âmbito econômico, em termos monetários, verificou-se que para cada R$ 1,00 investido no PDCIS retornam R$ 2,13 em benefícios socioambientais e econômicos para as famílias beneficiadas. Além disso, o estudo mostrou que baianos dos municípios avaliados reduziram em 65% a dependência de programas de assistência social, como o Bolsa-Família, e tiveram um aumento médio de R$ 25 mil na sua renda anual, podendo chegar a até R$ 40 mil para agricultores cooperados.

Essa ampliação de renda impacta, também, a geração mais jovem. Ainda segundo o levantamento realizado, jovens no Baixo Sul estão 113% mais preparados para enfrentar o mercado de trabalho e a taxa de desocupação entre eles é menor quando comparada à média baiana: 9,7% contra 17,9%.

No que diz respeito aos impactos sociais, chegou-se a conclusão de que os jovens beneficiários têm mais confiança em falar e se posicionar, têm menos intenção de sair de suas propriedades, são mais propensos a ajudar e compartilhar conhecimento e têm mais participação Social. As famílias beneficiadas, por sua vez, enfrentam menos dificuldades no período de estiagem, na obtenção de alimentos, além de destinar o esgoto de modo mais correto.

No quesito impactos ambientais, segundo o estudo, os agricultores atendidos pelo PDCIS são cinco vezes mais propensos a ter seu Cadastro Estadual Florestal de Imóvel Rural regularizado do que o grupo Controle; as propriedades agrícolas atendidas pelo PDCIS são três vezes menos propensas a usar queimadas e possuem em média 0,58 a mais de nascentes do que as propriedades do grupo de controle; os agricultores envolvidos no Programa são três vezes menos propensos a enterrar, jogar ou queimar embalagens de agrotóxicos vazias e quase seis vezes menos predispostos a enterrar ou queimar lixo doméstico.

O estudo também indicou aspectos para aprimoramento do PDCIS, como fortalecer a integração entre as instituições que fazem parte. Estão previstas, também, melhorias no acompanhamento de jovens egressos, maior estímulo ao protagonismo feminino e à inserção econômica da mulher no campo.

Estudo

A avaliação realizada utilizou a metodologia de Caso-Controle, no qual dois grupos foram comparados: o Caso, formado por beneficiários do PDCIS, e o Controle, constituído por não beneficiários, mas com características semelhantes ao outro grupo. No total, foram visitadas 190 propriedades rurais e realizadas mais de 300 entrevistas.

“Há poucos casos de avaliações desta natureza com a força e a segurança empreendida neste projeto. Daí a convicção dos impactos aferidos no PDCIS, assim como dos caminhos ainda a percorrer para que o programa seja ainda mais transformador”, destaca Miguel Fontes, diretor da JS Brasil que esteve à frente do estudo.

adblock ativo