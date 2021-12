Programa Ambiente Florestal Sustentável promove evento em Eunápolis

O Programa Ambiente Florestal Sustentável (PAFS) realiza o “Dia de Campo Preservar para Produzir”, em Eunápolis, no dia 11/4, das 8h às 14h. O evento, que vai acontecer na Fazenda Nossa Senhora Aparecida III (10 km do município, na BR-367, sentido Porto Seguro), tem o objetivo de divulgar temas importantes para quem trabalha com a terra, como crimes ambientais, preservação de recursos hídricos e prevenção e controle de incêndios florestais.

Durante o evento, os resultados e as diretrizes do PAFS serão apresentados pelo coordenador técnico da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), Epaminondas Junior, e pelo coordenador do programa, Paulo Andrade. A programação consta ainda com as palestras “Crimes ambientais”, com o promotor de Justiça Ambiental de Porto Seguro, Antônio Maurício Soares Magnavita; “Preservação de recursos hídricos”, com a coordenadora regional do Extremo Sul da Bahia do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Patrícia Neves; e “Incêndios florestais: prevenção e combate”, com o analista florestal do Programa Produtor Florestal da Veracel Celulose, Valnilson Dias Pereira. Outra atração é o “Momento plantar para preservar”, que irá consistir no plantio de mudas nativas.

“Acreditamos que, cada vez mais, com as junções de forças e boas iniciativas como essas, aliadas às ações públicas e privadas que visam, através da educação, a troca de convencimento e informação, promover o melhor desenvolvimento sustentável de nossas atividades rurais. Por isso, cremos que o PAFS está em pleno alinhamento com o que acreditamos e seguimos no nossa lema: juntos somos mais", declarou o presidente da Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia (ASPEX), Gleyson Araújo.

adblock ativo