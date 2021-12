Professora morre após bater moto em ambulância em Jitaúna

Uma mulher morreu, na noite deste sábado, 2, após colidir a moto que conduzia frontalmente em uma ambulância, na BR-330, na localidade conhecida como Pedra da Ripa, em Jitaúna, Sul baiano.

A vítima foi a professora Sheila Borges Sardinha, de 35 anos, que não resistiu aos ferimentos do acidente, que aconteceu por volta das 20h20. As informações são do Blog Jitaúna em Dia.

Ainda conforme o site, o motorista da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), informou que a motociclista invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o carro. Segundo o condutor, ele estava a caminho da Jequié, com um paciente que se envolveu em outro acidente de moto, no município de Aiquara.

O corpo da professora foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jequié.

adblock ativo