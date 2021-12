Produtores rurais de Camamu alertam para praga de gafanhotos na região

A nuvem de gafanhotos que ameaça o sul do Brasil pode ter chegado à região sul da Bahia. De acordo com relatos de produtores rurais de Camamu, os insetos estão destruindo as plantações, especialmente os coqueiros.

Em uma das fazendas atingidas pela praga, é possível ver a destruição das folhas e parte dos troncos das árvores. Agora, os produtores, que não sabem dizer se a situação tem a ver com a nuvem de gafanhotos no sul do país, pedem que autoridades acompanhem o caso na região.

