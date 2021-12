Produtores de Teolândia são beneficiados com 619 cadastros ambientais rurais

Os produtores de Teolândia receberam nesta quarta-feira, 14, 619 certificados do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (CAR/Cefir), por meio de uma cerimônia virtual, com a participação do secretário do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira; do secretário de Relações Institucionais em exercício, Jonival Lucas; e de representantes do município. Foram investidos mais de R$46 mil.

O Cadastro Ambiental (CAR) é uma ferramenta pilar da política de regularização ambiental no Brasil, instituído como registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, visando compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

Na Bahia, o CAR corresponde ao Cefir, que inclui mais informações para auxiliar a fiscalização e regularização ambiental em território baiano.

“A Serin é parceira e dá total apoio à Sema e ao Inema na entrega dos títulos de regularização das terras dos pequenos produtores rurais. Com o Car/Cefir, o agricultor está apto para solicitar crédito agrícola e desenvolver sua produção, contribuindo com a economia não só do seu município, mas também do Estado”, disse Jonival Lucas.

"Aqui na Bahia, o Car/Cefir representa o esforço do Governo do Estado para o fomento da agricultura e a preservação do meio ambiente. O grande produtor e o empresário do agronegócio podem contratar um técnico para fazer a documentação obrigatória, mas o pequeno agricultor não tem condições, por isso essa entrega se faz tão importante. Estamos dando oportunidade aos agricultores familiares de regularizarem suas terras, além de fortalecer a gestão ambiental no Estado”, afirmou João Carlos Oliveira.

adblock ativo