Primeira UPA 24h de Ilhéus é inaugurada

A primeira UPA 24h de Ilhéus, no Sul da Bahia, foi inaugurada no sábado (15), reforçando a rede de atendimento à urgência e emergência do município. A unidade está instalada onde antes funcionava a Policlínica Halil Medauar, no bairro da Conquista.

De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia (SESAB), a UPA funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana e poderá resolver grande parte das urgências e emergências, incluindo traumas, infarto e derrame. A unidade oferecerá serviços de urgência e emergência, eletrocardiograma, ultrassonografia e raios-X, com capacidade de atendimento para cerca de 150 pacientes por dia.

O titular da SESAB, Fábio Vilas-Boas, destacou que a UPA vai suprir a demanda da região central do município. Ele acrescentou que uma nova licitação será lançada em até 90 dias para a construção de uma UPA 24h no bairro do Malhado.

.

adblock ativo