Primeira fábrica escola da Bahia valoriza cultura do cacau na região Sul

Os moradores do município de Gandu, no Sul da Bahia, serão os primeiros beneficiados com o ensino profissional prático que a Fábrica Escola de Cacau e Chocolate irá proporcionar. Inaugurada na última sexta-feira (6), o empreendimento pertence ao Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Baixo Sul, unidade da Secretaria de Educação do Estado que atende mais de 1.100 estudantes. Além de valorizar a produção e cultura do cacau, a fábrica inaugura essa modalidade de ensino que deverá ser implantada em outros municípios baianos, segundo o governador Rui Costa, presente ao evento.

Além da formação profissional de baianos, o governador afirmou que a Fábrica Escola Cacau e Chocolate representa um investimento na cultura alimentar como uma forma de promover uma identidade cultural nos territórios. “Com essas fábricas escolas, queremos estimular, capacitar e transferir tecnologia para a nossa juventude. Mas não é só isso que viemos fazer aqui na cidade, quero aproveitar para anunciar um investimento de R$ 9 milhões para fazer a estrada de Gandu até Ibirataia. Eu sei que o povo está muito feliz com essa iniciativa. Também vamos estender o asfalto até o centro da cidade”, anunciou Rui.

A fábrica escola vai atender a mais de 250 alunos – mais de 100 do curso de Nutrição e cerca de 150 das formações de Administração, Contabilidade e Finanças. O secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro, destacou que o essencial deste novo perfil de equipamento foi que a Secretaria passou a enxergar a importância da economia da territorialidade e cultura de cada lugar. “Portanto, começamos a implementar uma política que valoriza a Educação desde suas séries iniciais até a formação para o mundo do trabalho. Essa inauguração inicia um novo processo, por meio do qual vamos proporcionar aos estudantes a prática no ensino da produção e comercialização do chocolate. Essa experiência vai se estender a outros locais da Bahia, valorizando a culinária local como a carne do sol, farinha, peixe e outros. Com isso, aliaremos educação, incentivo ao empreendedorismo e fortalecimento da economia regional”.

A diretora do CETEP, Juceandre Santana, também ressaltou que as novas instalações proporcionam aprendizado e desenvolvimento para os estudantes. “Aqui eles terão a oportunidade de se capacitar ainda mais para o mundo do trabalho, e, usando o principal produto agrícola da região, aqui os produtores vão entregar a matéria-prima, que será beneficiada e vai virar produto de degustação para os moradores do Baixo Sul”.

Para a estudante de Nutrição, Débora Nascimento, a fábrica vai preparar ainda mais os estudantes para o mercado de trabalho e uma formação mais completa. “A fábrica é um suporte importante para nós, principalmente para os estudantes de Nutrição, porque é uma garantia de um estágio e tudo o que a gente vem aprendendo em sala de aula vamos poder colocar em prática aqui a parir de um fruto tão significativo para a região, que é o cacau”, contou a estudante.

PRÓXIMAS FÁBRICAS ESCOLAS - Além da Fábrica Escola do Cacau e do Chocolate, já estão previstas mais três unidades, com instalação até o final deste ano. A Fábrica Escola de Maniçoba, em Cruz das Almas, em parceria com a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) e com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), para trabalhar a cadeia da mandiocultura e seus subprodutos, como o beiju, biscoitos, a farinha e a própria maniçoba. Em Valença, a Fábrica Escola Moqueca vai desenvolver tecnologias de processamento de pescado e mariscos e o desenvolvimento e aperfeiçoamento de pratos típicos regionais. Haverá, ainda, a Fábrica Escola de Fumeiro, em Maragogipe, para o processamento de carne suína, pescados e mariscos, principalmente a defumação, em parceria com comunidades quilombolas.

