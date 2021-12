PRF apreende mais de R$ 600 mil em celulares e eletrônicos na BR-116

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$ 620 mil em celulares e eletrônicos durante uma fiscalização em um ônibus interestadual que faz a linha São Paulo (SP) x Natal (RN) na manhã deste domingo, 27, na BR-116, trecho da cidade de Vitória da Conquista.

De acordo com a PRF-BA, dois homens foram apontados como responsáveis pelo transporte da carga, alocada em duas caixas dentro do compartimento do veículo. A fiscalização foi realizada na altura do km 830 da rodovia.

Nas caixas foram encontrados: 38 celulares iPhone, modelo 12 Pro Max; 6 celulares iPhone, modelo XR; 3 IPAD; 13 Relógios Apple Watch, série 3; 35 Relógios Apple Watch, série 6; 15 Fones Air Pods; 10 Fones Air Pods PRO e 10 carregadores USB sem documentação comprobatória.

O material apreendido foi levado para a Secretaria da Receita Federal para as tratativas administrativas legais.

adblock ativo