PRF apreende mais de 160kg de maconha dentro de ônibus na BR 116

Mais de 160kg de maconha, além de porções de crack, foram encontradas dentro de um ônibus interestadual, nesta terça-feira, 16, no km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, no extremo sul baiano.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus fazia o itinerário São Paulo (SP) x Guarabira (PB). Dentro do veículo foi encontrado uma mochila contendo tijolos de maconha, com peso aproximado de 10 quilos e uma pequena quantidade de crack (300 gramas).

Já no compartimento externo do ônibus os policiais encontraram mais 2 malas contendo 76 pacotes do entorpecente. Após pesagem, a quantidade da maconha somou-se 76 quilos.

O motorista apresentou os tíquetes das bagagens, porém, o proprietário não foi localizado. Todo material apreendido foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil em Vitória da Conquista.

