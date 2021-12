Prefeitura de Ubatã decreta luto de três dias por morte de empresário suspeito de estupro

Através de um decreto publicado no Diário Oficial do Município, neste sábado, 3, a prefeitura de Ubatã, anunciou luto oficial de três dias pela morte do empresário Eugenildo Almeida Nunes Genildo.

Suspeito de estuprar duas adolescentes de 13 e 15 anos, o empreendedor foi encontrado morto em sua residência. Por meio do documento, a gestão municipal lamentou o fato.

“Ao longo da sua história de vida, foi destacado como um grande empresário em Ubatã-Ba, sendo o maior empregador, levando o nome da nossa cidade a outras cidades do estado da Bahia, através das suas empresas, deixando um legado muito grande de serviço e contribuição para a comunidade ubatense”, diz um trecho.

O corpo do empresário foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade. A suspeita inicial da polícia aponta que Eugenildo tenha tirado a própria vida.

