Prefeitura de Jaguaquara não antecipa horário do toque de recolher

A antecipação do toque de recolher, determinado pelo Governo da Bahia, para o período das 18h às 05h, desde segunda-feira (22), não foi acatada pela Prefeitura de Jaguaquara.

A gestão municipal informou, por meio das redes sociais, que seguirá a determinação da restrição da circulação de pessoas, mas mantendo o horário anterior, das 20h às 20h.

O boletim epidemiológico do Coronavírus no município, divulgado na noite dessa segunda, registra que Jaguaquara já computa 4.151 casos de Covid-19, com 96 ativos atualmente e 34 mortes em decorrência da doença.

