Prefeitura de Itabuna autoriza abertura do comércio neste sábado

A Prefeitura de Itabuna decidiu autorizar a abertura do comércio neste final de semana. Um novo decreto, publicado nesta sexta-feira, 18, permite a abertura dos estabelecimentos neste sábado, 19, e domingo, 20, porém manteve medidas restritivas no final de semana pós-São João.

As demais medidas determinadas no decreto anterior seguem inalteradas. A partir de sexta-feira, 25, ficam mais rigorosas na tentativa de conter o avanço da Covid-19. A prorrogação fica valendo até o dia 28 com a restrição de locomoção noturna de pessoas nas vias públicas das 22h às 5h da manhã.

Os estabelecimentos comerciais e de serviços, incluindo bares, restaurantes e congêneres, deverão encerrar as atividades com até 30 minutos de antecedência do período estipulado no decreto, que é até às 22h, para garantir o deslocamento dos seus funcionários e colaboradores às suas residências.

De acordo com o decreto, vai ser permitido apenas o funcionamento das atividades e serviços considerados essenciais neste final de semana. A comercialização de bebidas alcoólicas não vai ser permitida nestes dois finais de semana, consecutivos, inclusive por delivery. Estão liberados os serviços essenciais.

