Prefeitura de Ilhéus prorroga até 4 de janeiro medidas para conter avanço da Covid

A prefeitura de Ilhéus, Litoral Sul, decidiu prorrogar medidas restritivas para conter o avanço da Covid-19 na cidade e determinou a adoção de novas ações com o mesmo intuito.

Na última terça-feira, 15, o Executivo Municipal havia suspendido atividades relacionadas a parques de diversões, feiras, circos, cinemas e teatros até a última segunda-feira, 21.

Agora, as proibições seguem válidas até o próximo dia 4 de janeiro.

O novo decreto, publicado no diário oficial do município da última segunda, passa a abranger a realização de shows, festas públicas ou privadas, bem como eventos semelhantes - independentemente do número de participantes.

A disponibilização de música ao vivo em estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, clubes e hotéis também está suspenso no período. A decisão foi tomada com base nas conclusões obtidas pelo Gabinete de Crise montado para acompanhar a pandemia.

