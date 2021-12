Prefeitura de Ilhéus libera realização de eventos não festivos com até 200 pessoas

A prefeitura de Ilhéus liberou a realização de eventos não festivos, com limite máximo de 200 pessoas, por meio do decreto nº 010/21, publicado na quarta-feira, 6. Entretanto, as atividades só poderão ocorrer se as orientações de prevenção à Covid-19 forem respeitadas e os protocolos de segurança sanitária seguidos.

De acordo com a Prefeitura de Ilhéus, as novas medidas restritivas foram tomadas para diminuir o impacto da pandemia na região e, caso não forem cumpridas pelos estabelecimentos, os mesmos estarão sujeitos às penalidades previstas no decreto.

Segundo consta na publicação, estão autorizados eventos desportivos, religiosos, cerimônias de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, assim como aulas em academias de dança e ginástica.

Já a realização de shows, festas, públicas ou privadas, paredões de som e afins estão suspensas, independentemente do número de pessoas.

