Prefeitura de Cairu lança portal turístico e de valorização do patrimônio

A Prefeitura Municipal de Cairu lança o Portal Arquipélago de Cairu, que traz um mapa turístico completo do único município arquipélago do Brasil, além de informações sobre roteiros turísticos, gastronomia, prática de esportes e aventuras, manifestações culturais e monumentos históricos, deste que é um dos municípios mais antigos do país. “Estamos contentes com o resultado, que certamente vai melhorar a nossa comunicação com os turistas que nos visitam. Também é uma oportunidade de dar mais visibilidade aos nossos atrativos e manifestações culturais”, avalia o prefeito Fernando Brito.

A iniciativa visa facilitar a apresentação do arquipélago aos turistas, com foco na valorização do patrimônio histórico, cultural e natural do município. O portal tem tradução para inglês, além de ser navegável por celular. O projeto apresenta, também, uma parte dedicada às atitudes que podem ser tomadas para tornar a estadia no arquipélago mais sustentável.

Outro destaque do portal é a divulgação das informações sobre a Tarifa de Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA), que é cobrada dos turistas na chegada a Morro de São Paulo. A tarifa tem como objetivo proporcionar a manutenção e preservação deste patrimônio. Na página, serão publicadas, também, as ações nas quais estão sendo investidos os recursos arrecadados.

