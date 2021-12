Prefeitura de Cairu abre inscrições para concurso público

A Prefeitura Municipal de Cairu abre, por meio de concurso, 261 vagas para diversos cargos públicos de níveis Fundamental, Médio e Superior e outras sete para pessoas com deficiência. As inscrições começam nesta quinta-feira (12) e se encerram no dia 3 de agosto, no Complexo Administrativo Raul Miranda, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os salários variam entre R$ 954 e R$ 8 mil e a prova está marcada para o dia 2 de setembro.

O processo seletivo será constituído de quatro etapas, sendo duas avaliações de conhecimento, ambas eliminatórias e classificatórias; uma prova de títulos; e uma avaliação médica. O edital tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. As inscrições são presenciais e o candidato deve comparecer na Praça Teixeira de Freitas nº 3, térreo, centro de Cairu. A taxa de inscrição é de R$ 50 para nível Fundamental, R$ 70, para nível médio e R$ 80, para nível superior. Edital completo e mais informações no site da Concepção Consultoria .

As vagas para nível Superior são para assistente social (1), auditor fiscal (2), biólogo (1), dentista (5), enfermeiro (2), engenheiro ambiental (1), engenheiro florestal (1), fisioterapeuta (1), médico (3), nutricionista (2) psicólogo (1). Para o nível Médio as vagas são para eletricista (1), técnico de enfermagem (5), agente comunitário de saúde (2), agente de apoio educacional (29), agentes de tributos (6), agente de vigilância sanitária (4), assistente administrativo (24), fiscal de obras (4), guarda ambiental municipal (8) e guarda municipal (24). Já os candidatos com nível Fundamental podem concorrer para as vagas de auxiliar de serviços (62), gari (15), marinheiro (6), motorista classe B (8), motorista classe D (3), motorista classe E (2), porteiro (29), recepcionista (15), salva vidas (6). As vagas para professor de nível Fundamental são para Artes (4), Ciências (2), Matemática (4) e Português (1).

