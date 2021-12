Prefeito de Wenceslau Guimarães é acionado pelo MP-BA por ter furado fila de vacina

O prefeito de Wenceslau Guimarães, Carlos Alberto, o Kaká (Republicanos), foi acionado pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) por conta da acusação de ter furado a fica da vacina contra o novo Coronavírus. O MP-BA também ajuizou a ação civil contra a coordenadora de Vigilância Epidemiológica do municipio, Jucineide Ferreira Cordeiro de Assis.

O promotor Rodrigo Pereira informou que o prefeito de 39 anos só deveria ser sido incluído na segunda fase da campanha de imunização, dentro da categoria de “Trabalhadores da Saúde”. Para o promotor, ele deveria ter esperado que outras 888 pessoas do primeiro grupo prioritário recebessem a vacina. O promotor solicitou à justiça que o gestor só receba a segunda dose até o período correspondente à categoria em que está enquadrado.

A coordenadora da Vigilância, por sua vez, foi acusada de violar “o princípio da transparência” ao dificultar e vedar o controle público da vacinação, além de privilegiar pessoas. Para o promotor, o caso fere os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade.

Ainda na denúncia, há referência à vacinação de 18 servidores públicos municipais não enquadrados em prioridades, que foram vacinados na primeira fase da imunização contra a Covid-19, no município do Sul baiano. Se houver nova desobediência ao plano de vacinação, o MP-BA pede que a justiça multe os acusados em R$ 10 mil. (Com informações do Políticos do Sul).

