Prefeito de Uruçuca lidera pesquisa de intenção de votos

O prefeito de Uruçuca, Moacyr Leite (DEM) lidera a pesquisa do Instituto Séculus, divulgada nesta quarta-feira (7). Veja abaixo o cenário da sucessão na cidade, que aponta favoritismo ao candidato à reeleição no pleito municipal de novembro.

ESPONTÂNEA

Moacyr 45,67%

Não Sabe 21,67%

Fernanda (PT) 18,33%

Paulo Baracho (PDT) 9,17%

Não opinou 3,33%

Nenhum 1,67%

Magnólia (DEM) 0,17%

ESTIMULADA

Moacyr 48,50%%

Não Sabe 11,33%%

Fernanda (PT) 20,67%%

Paulo Baracho (PDT) 11%%

Não opinou 3,17%

Nenhum 5,33%

Sobre a pesquisa - A pesquisa do Instituto Séculus, realizada entre 30 de setembro e 1º de outubro, ouviu 600 pessoas e tem uma margem de erro: 3,94 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

(Com informações do Blog Políticos do Sul da Bahia).

