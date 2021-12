Prefeito de Taperoá solicita asfaltamento de trecho da BA-544

Em audiência com o secretário Josias Gomes, titular da secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), o prefeito do município de Taperoá, Rosival Lopes, apresentou as demandas do município, a exemplo do pedido de asfaltamento da BA-544, no trecho de 2 km, que liga Taperoá a Itiúba. Foi solicitada, também, uma operação “tapa buraco” nas ruas da Fábrica, do Caminho do Rio e do Caminho do Mel. Além disso, o prefeito destacou a liberação da etapa de conclusão da obra de calçamento do Bairro do Dendê, que está prevista para ser iniciada na quinta-feira (1/3).

