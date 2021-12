Prefeito de Porto Seguro dança em ponto de imunização para divulgar "Vacina do forró"

O prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, dançou forró em um ponto de imunização do município do Sul da Bahia, para divulgar o projeto “Vacina com Forró”.

O projeto da prefeitura consiste na realização de um evento com música ao vivo e comidas típicas, que funcionará para quem for se vacinar contra o Coronavírus, entre 18h às 22h.

De acordo com a gestão municipal, serão disponibilizadas 500 senhas e que não haverá aglomeração, pois as pessoas poderão se vacinar tanto no drive-thru, quanto a pé.

