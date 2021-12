Prefeito de Itabuna tem recurso não admitido pelo TJ-BA e fica inelegível

O prefeito de Itabuna e candidato à reeleição pelo PTC, Fernando Gomes, teve um recurso não admitido pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), o que o tornou inelegível. O gestor municipal tentou um recurso especial ao TJ-BA, após uma decisão colegiada da Terceira Câmara Cível do tribunal, que tinha negado outro recurso do gestor.

O fato se refere à acusação de improbidade administrativa, feita pelo Ministério Público do Estado (MP-BA) contra o prefeito. Segundo MP-BA, Fernando Gomes cometeu ilegalidade na contratação de duas pessoas, sem concurso público, para o serviço de Zona Azul em outra gestão, durante o período 1997-2000.

A decisão desfavorável ao gestor foi publicada no dia 29 de setembro. (Com informações do Blog Política Livre).

