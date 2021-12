Prefeito de Itabuna e candidato à reeleição grita e xinga morador

O prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, foi flagrado em discussão com um morador durante visita no bairro de Santa Clara na noite do último domingo, 4.

No vídeo, o gestor, que é candidato à reeleição, é visto batendo boca com um homem que o questiona quanto ao asfaltamento das vias da comunidade. Em determinado momento da discussão, o prefeito grita "Você não é ninguém não p*rra. Aqui você não empata nada” e o clima tenso toma conta do local.

Em nota, a prefeitura de Itabuna alegou que o morador seria eleitor de um outro candidato e por isso estaria “tumultuando o local”. No texto, a assessoria do prefeito alega ainda que o homem estaria “alcoolizado” no momento do incidente.

“Antes mesmo de cometer tal ato, este cidadão, que carregava em seu carro materiais de campanha eleitoral de um candidato opositor ao prefeito, se encontrava tumultuando o local, provocando os trabalhadores e todos os presentes”, afirmou. em seu carro materiais de campanha eleitoral de um candidato opositor ao prefeito, se encontrava tumultuando o local, provocando os trabalhadores e todos os presentes”.

Candidato à reeleição pelo PTC, Fernando Gomes é alvo de um pedido de indeferimento do registro de sua candidatura. De acordo com a petição, Gomes seria inelegível para o cargo por conta de "condenação por ato doloso de improbidade administrativa, que importou em lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, já ratificada por órgão colegiado".

Veja o vídeo:

