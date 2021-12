Prefeito de Itabuna decide suspender reabertura do comércio

O comércio de Itabuna, que seria reaberto nesta quinta-feira (2), seguirá fechado. A medida foi anunciada pelo prefeito Fernando Gomes em live, que recuou na intenção de abrir os estabelecimentos comerciais, durante a pandemia da Covid-19, após constatar que a taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no município chegou a 100%. A nova data prevista para a reabertura do comércio em Itabuna, segundo anunciou o gestou municipal, é no dia 9 de julho.

A Bahia registrou, nas últimas 24 horas, 3.840 casos de Covid-19, 53 óbitos e 3.813 curados, segundo a Secretaria da Saúde do Estado (SESAB). As confirmações ocorreram em 385 municípios baianos, com maior proporção em Salvador (47,05%). As cidades com os maiores coeficientes de incidência por 100 mil habitantes são Itajuípe (1.898,39), Gandu (1.539,98), Ipiaú (1.510,69), Uruçuca (1.271,99) e Itabuna (1.210,00).

