Prefeito de Itabuna confirma reabertura do comércio nesta quinta-feira

A reabertura do comércio de Itabuna será mesmo reaberto nesta quinta-feira (9), como anunciou o prefeito Fernando Gomes. O gestor municipal sustentou a medida por conta da ampliação dos leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães. O município registra 3.018 casos confirmados de pessoas com COVID-19 e 78 mortes pela doença causada pelo Coronavírus.

O prefeito afirmou que a abertura do comércio de Itabuna seguirá normas rigorosas e pediu a população que só compareça ao comércio se tiver extrema necessidade e usando máscara facial. “Vamos abrir. Os primeiros dias serão sem o ônibus, para somente ir quem realmente precise. Espero que os comerciantes cumpram o nosso decreto. Caso contrário, torno a fechar o comércio de Itabuna”, disse Fernando Gomes.

Na semana passada, o prefeito Fernando Gomes tornou-se notícia nacional por conta da sua declaração, gravada em vídeo e viralizada, de que abriria o comércio no dia 9 de julho, "morra quem morrer”.

