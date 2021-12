Prefeito de Ilhéus omite em publicidade que nova maternidade foi construída pelo Estado

Placa de publicidade da gestão municipal sobre a nova maternidade de Ilhéus, em comemoração aos 487 anos de Ilhéus, chamou a atenção por não mencionar que a obra é de autoria do governo estadual, que cerca de R$ 40 milhões na unidade hospitalar.

A imagem do equipamento de saúde aparece em segundo plano, acompanhada do texto “Presente na sua vida. Trabalhando para o futuro” e do logotipo da gestão Mário Alexandre, sem constar nenhuma citação ao governo do Estado da Bahia.

Apesar de pronta, a nova maternidade instalada no Hospital Geral Luiz Viana Filho, após ter sido ampliado, ​ainda não foi entregue por conta de adiamento da inauguração por parte da administração municipal. Conforme acerto com o Estado, a gestão da unidade ficará sob responsabilidade do município, mas a gestão do atual prefeito não concluiu o processo para licitar a empresa que vai administrá-la.

A nova maternidade vai ofertar atendimento obstétrico para gestantes de alto risco. Com 105 leitos, a unidade contará com Unidades de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e pediátrica, além de um moderno centro cirúrgico e obstétrico.

