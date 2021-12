Prefeito de Ibicaraí busca melhorias para a cidade

Em audiência com o secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais (SERIN), o prefeito de Ibicaraí, Luiz Jácome Brandão Neto, solicitou a parceria do Estado para melhorias no município. Luiz Brandão, como também é conhecido, reivindicou a agilização de um convênio com a Conder, no valor de R$ 500 mil para fazer o calçamento das ruas do Bairro Delfino Guedes. Ele solicitou, ainda, a reforma de um colégio do Estado no município e ações para a área da Saúde, como o envio de gabinetes odontológicos para atingir 100% de cobertura no município.

adblock ativo