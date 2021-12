Precursor de eventos esportiastas baianos será homenageado em Itacaré

Representantes de entidades esportistas prestam uma homenagem, neste final de semana, a um dos precursores dos eventos esportivos na Bahia, o surfista e empresário Jorge Reis. Jorginho, como era conhecido, será homenageado durante a realização da quarta etapa do Projeto Verão Costa a Costa, em Itacaré, pelo legado deixado, voltado à fomentação do esporte através da realização de ações por todo o território baiano. Ele morreu em dezembro de 2018, após mais de dez anos lutando contra um câncer no cérebro.

“Uma das lembranças mais marcantes que tenho dele vem de um questionamento que me fez ao subirmos no palco para premiar os vencedores do Desafio Ciclístico Bahia de Todos os Santos. Na ocasião, ele me perguntou: você tem noção de quantos vencedores nós já fizemos?”, lembra Rilson Campos, sócio de Jorginho na empresa Litoral Esporte.

Um dos fundadores da Associação de Surf da Boca do Rio, Jorge Reis trabalhou na Federação Baiana de Surf (FBSurf) e na Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). “Ele morreu muito jovem e é uma pessoa que faz falta como desportista e mais ainda como amigo. Um surfista, remador e excelente organizador de eventos, sem dúvidas, a sua partida foi uma grande perda pro esporte baiano”, afirmou Argolo.

“Um visionário inquieto, que queria o desenvolvimento do esporte, que batalhou muito e foi incansável na luta para que grandes eventos esportivos acontecessem. Estava sempre buscando inovações e novos esportes. Foi responsável pelo desenvolvimento de eventos de esportes radicais e deixou um grande legado, que foi a sua garra e determinação para a realização e empreendedorismo de grandes ações através do esporte e isso se tornou uma motivação para que gestores de entidades esportivas estejam sempre buscando a realização de eventos não só em Salvador, mas em todo o território estadual”, disse o presidente da União das Federações do Esporte Amador da Bahia (Unisport), Sandes Filho.

Jorge Reis também é lembrado pelo presidente da Federação Baiana de Beach Soccer, Francisco Ferreira. “Jorginho sempre foi um parceiro e seu empenho foi de fundamental importância para nos inserir no cenário do Beach Soccer, através das parcerias de projetos sociais e esportivos, por isso, somos todos muito gratos pela sua luta”.

