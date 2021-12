Praias e hotéis de Porto Seguro têm um intenso fluxo diário de turistas

Após um Réveillon com 100% de ocupação nos hotéis, a procura por hospedagem na Costa do Descobrimento continua intensa na alta estação, que se prolonga até o início de março. Visitantes nacionais, especialmente de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, e de outros países, como Argentina, Itália, China, França e Alemanha, são atraídos pelas praias paradisíacas, pelo ambiente festivo e pelos monumentos históricos de Porto Seguro. O presidente da seção Extremo Sul da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Wilson Spagnol, destaca que nas duas primeiras semanas do ano a ocupação média dos meios de hospedagem está em torno de 80%.

Alguns dos principais empreendimentos hoteleiros da região estão lotados, como é o caso do Costa Brasilis, em Santa Cruz Cabrália, onde todas as reservas para janeiro se esgotaram. “A tendência é continuar assim em fevereiro também”, prevê a supervisora de Grupos e Eventos do resort, Érica Azevedo. Na Praia de Taperapuan, em Porto Seguro, a demanda é crescente no Resort Village Arcobaleno, que dispõe de 160 leitos. A taxa média de ocupação é de 85%, segundo a assistente de Vendas e Reservas, Bethânia Flores.

Em Trancoso, o fluxo diário de visitantes é também intenso, somando-se entre eles famosos como as atrizes Cláudia Raia e Paola Oliveira e o goleiro Fábio, do Cruzeiro, que usaram as redes sociais para publicar fotos durante a permanência na Bahia. A ocupação hoteleira pela vila está em torno de 90%, segundo Wilson Spagnol. O recém-inaugurado Hotel Boutique Casa La Torre, único do Quadrado (o centro de Trancoso) com vista para o mar, já registra bom movimento. “Apesar do pouco tempo em operação, a procura por vagas tem sido intensa”, constata Bruna Eugênia, do setor de marketing.

Como atrativo para os frequentadores da vila, o hotel boutique programou para os quatro sábados de fevereiro o festival Jazz no Quadrado, com atrações do porte de Arismar do Espírito Santo e Hamilton de Holanda. “A expectativa é de que a grande demanda dos visitantes prevaleça até março, quando acontece o festival Música em Trancoso, no Teatro L’Occitane. Já temos reservas feitas pelo público desse evento”, completa Bruna Eugênia.

