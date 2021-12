Praias de Porto Seguro serão cenários de novela da Rede Globo

As praias de Trancoso e Arraial d’Ajuda, bem como a sede do município de Porto Seguro, são cenários da fictícia cidade de Boiporã, na obra escrita por João Emanuel Carneiro, próxima novela das 21h, da Rede Globo. Mais de 100 profissionais, entre atores e equipe de produção, estão nessas localidades até esta quinta-feira (22), onde gravam cenas da teledramaturgia intitulada “Segundo sol”, cuja estreia está prevista para maio. “As belas imagens da Costa do Descobrimento serão um convite para que os telespectadores venham conhecer o cenário desta obra de ficção”, destacou o secretário do Turismo da Bahia, José Alves.

A prefeitura de Porto Seguro, por sua vez, oferece suporte à emissora; orienta em relação ao patrimônio histórico e auxilia na logística. “A equipe está distribuída em seis hotéis e movimenta, também, o ramo de alimentação”, destacou o secretário Municipal de Turismo de Porto Seguro, Richard Alves.

Dirigida por Dennis Carvalho e Maria de Médicis, a novela conta a história de um cantor de axé, interpretado por Emílio Dantas, que é dado como morto no fim da década de 90 e resolve assumir uma identidade falsa, passando a viver em uma cidade do litoral baiano. No elenco, nomes como Débora Secco, Giovanna Antonelli, Adriana Esteves, Vladmir Brichta, Arlete Sales, José de Abreu e Fabíula Nascimento.

