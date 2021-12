Praias de Morro de São Paulo são preparadas para o verão

Com a a proximidade do verão, a Prefeitura de Cairu, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, intensifica os cuidados com as praias do Arquipélago de Tinharé. Para isto, está sendo usado um novo equipamento de limpeza que promove um tratamento profundo nas areias, removendo não só os detritos da superfície, como também os enterrados.

O prefeito de Cairu, Fernando Brito, afirma que uma das preocupações da gestão é com a sustentabilidade do município. “Trabalhamos para desenvolver a atividade turística, mas sempre de forma que preserve nossa riqueza natural. Com essa limpeza mecanizada, intensificamos os cuidados com as praias do arquipélago, tão frequentadas por turistas e cairuenses. Além disso, contamos com que a população e os visitantes sejam sensíveis e não poluam as praias”.

Além de Morro de São Paulo, o novo equipamento será utilizado em outras ilhas de Cairu. A ação conta com aporte da Tarifa por Uso do Patrimônio do Arquipélago (TUPA), em vigor desde novembro de 2017, com o objetivo de assegurar a manutenção, restauração e preservação do patrimônio histórico, cultural, ambiental e estrutural do arquipélago.

adblock ativo