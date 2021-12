Praia de Itacaré é cenário de gravação de série de TV

A praia da Tiririca, em Itacaré, é um dos principais cenários para as gravações da série Juacas, do canal de TV fechada Disney Channel. A praia é conhecida por abrigar campeonatos de surf, como o Mundial WSL, a ser realizado no próximo mês de outubro. O esporte é o tema central da série dirigida por Juliana Vonlanten, que retrata a preparação de surfistas para uma importante competição internacional (CAOSS). O elenco tem Nuno Leal Maia, Suzy Rêgo, André Lamoglia, Larissa Murai e Eike Duarte, dentre outros atores.

Gravação da série Juacas, em Itacaré

Até a próxima quinta-feira (20), atores, diretores e equipe técnica permanecem no município da Costa do Cacau para finalizar as gravações da segunda temporada. A série é exibida no Brasil e em outros países da América Latina, Itália e Portugal. Episódios da primeira temporada, gravada em 2016, serão exibidos gratuitamente no miniteatro da Praça São Miguel, neste domingo (16), às 18h.

adblock ativo