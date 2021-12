Porto Seguro terá Agenda Municipal de Trabalho Decente

Na abertura do Mês da Juventude, na sexta (9), em Porto Seguro, foi assinado um protocolo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e a prefeitura, visando a implantação da Agenda Municipal do Trabalho Decente. A iniciativa tem como objetivo estimular o diálogo entre trabalhadores, empregadores, poder público e sociedade civil no município do sul da Bahia, para fomentar oportunidades de trabalho produtivo e de qualidade, em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade.

No ato de assinatura, o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, falou sobre a importância da ação. “A criação da Agenda Municipal do Trabalho Decente em Porto Seguro foi uma demanda apresentada, de forma conjunta, pela gestão municipal e movimentos de juventude e representa um avanço importante na interiorização das políticas de trabalho e renda do Governo do Estado, protegendo, sobretudo, os jovens em um momento de intensos ataques ao mundo do trabalho no país”, disse o gestor estadual, ao lado da prefeita Cláudia Oliveira.

De acordo com os gestores, a Agenda Municipal do Trabalho Decente de Porto Seguro funcionará de acordo com as diretrizes da Agenda Bahia do Trabalho Decente, que conta com nove eixos temáticos. São eles: Erradicação do Trabalho Escravo; Erradicação do Trabalho Infantil; Segurança e Saúde do Trabalhador; Juventude; Serviço Público; Promoção da Igualdade de Gênero e Raça; Promoção da Igualdade da Pessoa com Deficiência; Trabalho Doméstico e Empregos Verdes.

