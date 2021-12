Porto Seguro tem abastecimento de água interrompido nesta sexta

O fornecimento de água no município de Porto Seguro, no sul baiano, vai ser interrompido nesta sexta-feira, 2. O corte no fornecimento acontece para que a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) realize manutenção preventiva nos equipamentos da Estação de Tratamento de Água.

A água vai faltar partir das 7h nos seguintes bairros da cidade: Orla Norte (parte baixa), Outeiro de São Francisco, Cidade Histórica, Centro, Campinho, Fontana 1 e 2, Cambolo, Quinta do Descobrimento, Mirante de Caravelas, Parque Ecológico, Mercado do Povo, Frei Calixto, Casas Novas, Vila Valdete, Vila Jardim, Lot. Vila Verde, Mira Porto, Lot. Sapoti, Vila Vitória e Lot. Camboatã.

A previsão de conclusão do serviço é na tarde do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado gradativamente nas áreas afetadas.

adblock ativo