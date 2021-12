Porto Seguro sedia o III Festival de Teatro do Interior da Bahia

Entre os dias 6 e 10 de novembro, Porto Seguro recebe a terceira edição do Festival de Teatro do Interior da Bahia. Com a proposta de contribuir para a promoção da produção cênica baiana, o evento contará com uma programação especial na noite de abertura, com entrada gratuita, a partir das 20 horas, no Centro de Cultura de Porto Seguro, onde o público poderá conferir o Toré dos Índios Pataxó e a apresentação da Banda Municipal de Porto Seguro (BAMUPS).

O festival, cuja programação consta de encenação de peças, mesas-redondas, palestras e oficinas, é realizado por meio da parceria com o Prêmio Braskem de Teatro para que os espetáculos integrantes da mostra concorram ao prêmio na categoria exclusiva para o interior do Estado. Dessa forma, Porto Seguro e demais sedes do evento – Camaçari e Vitória da Conquista, que serão palco do evento em novembro – passam a integrar o contexto cultural baiano como cidades polos das artes cênicas, visando o fortalecimento da produção teatral do interior da Bahia.

O 3º Festival de Teatro do Interior da Bahia é uma realização da Polo Cultural, marketing cultural da Caderno 2 Produções e conta com o patrocínio da Braskem e do governo Estado da Bahia, via Fazcultura. Os ingressos serão vendidos a preços simbólicos. Já as ações paralelas e de formação serão gratuitas. As próximas oficinas serão em Vitória da Conquista, de 20 a 25 de novembro.

