Porto Seguro recebe técnicos da SETUR em ação para fomentar o turismo étnico indígena

A Secretaria do Turismo do Estado (SETUR) encerra, nesta sexta-feira (17), o plano de ação realizado em Porto Seguro, com o objetivo de oferecer ao turista a vivência em tribos indígenas do município da Costa do Descobrimento. Na visita a reservas indígenas, como a da Jaqueira, Pé do Monte e Itapororoca, foi realizado um trabalho de conscientização dos nativos sobre a importância da atividade turística para o desenvolvimento econômico e social da comunidade. A ideia é que haja uma identificação de atrativos culturais e naturais que levem a uma roteirização específica para a diversificação do turismo étnico indígena, promovendo a integração entre as aldeias. A iniciativa visa, principalmente, despertar o olhar empreendedor sobre as atividades oferecidas aos visitantes para que a visitação turística se converta em vetor de desenvolvimento social e econômico, sem deixar de lado a valorização das tradições mantidas pelas tribos indígenas.

